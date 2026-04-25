Festival Paillettes à la Maison RENCONTRE DE CHORALES FÉMINISTES Suivi d’un DJ set LA MAISON LILANANDA Montluçon
Festival Paillettes à la Maison RENCONTRE DE CHORALES FÉMINISTES Suivi d’un DJ set LA MAISON LILANANDA Montluçon samedi 30 mai 2026.
Montluçon
Festival Paillettes à la Maison RENCONTRE DE CHORALES FÉMINISTES Suivi d’un DJ set
LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Une rencontre de chorales féministes… Ou comment rendre le monde plus juste en chantant. Première du genre en Auvergne, cette réunion festive et engagée promet de faire chanceler le patriarcat avec des cris de joie !
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LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.lilananda@gmail.com
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English :
A meeting of feminist choirs… Or how to make the world a fairer place by singing. The first of its kind in Auvergne, this festive, committed gathering promises to shake the patriarchy to its foundations with shouts of joy!
L’événement Festival Paillettes à la Maison RENCONTRE DE CHORALES FÉMINISTES Suivi d’un DJ set Montluçon a été mis à jour le 2026-04-25 par Montluçon Tourisme
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