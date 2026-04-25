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Festival Paillettes à la Maison RENCONTRE DE CHORALES FÉMINISTES Suivi d’un DJ set LA MAISON LILANANDA Montluçon

Festival Paillettes à la Maison RENCONTRE DE CHORALES FÉMINISTES Suivi d’un DJ set LA MAISON LILANANDA Montluçon samedi 30 mai 2026.

Lieu : LA MAISON LILANANDA

Adresse : 1 rue Sainte Marie

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Montluçon

Festival Paillettes à la Maison RENCONTRE DE CHORALES FÉMINISTES Suivi d’un DJ set

LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Une rencontre de chorales féministes… Ou comment rendre le monde plus juste en chantant. Première du genre en Auvergne, cette réunion festive et engagée promet de faire chanceler le patriarcat avec des cris de joie !
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LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   asso.lilananda@gmail.com

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English :

A meeting of feminist choirs… Or how to make the world a fairer place by singing. The first of its kind in Auvergne, this festive, committed gathering promises to shake the patriarchy to its foundations with shouts of joy!

L’événement Festival Paillettes à la Maison RENCONTRE DE CHORALES FÉMINISTES Suivi d’un DJ set Montluçon a été mis à jour le 2026-04-25 par Montluçon Tourisme

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