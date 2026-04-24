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Festival Paillettes à la Maison Repas + Chorale + Bal Trad LA MAISON LILANANDA Montluçon

Festival Paillettes à la Maison Repas + Chorale + Bal Trad LA MAISON LILANANDA Montluçon vendredi 1 mai 2026.

Lieu : LA MAISON LILANANDA

Adresse : 1 rue Sainte Marie

Ville : 03100 Montluçon

Département : Allier

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Montluçon

Festival Paillettes à la Maison Repas + Chorale + Bal Trad

LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:30:00
fin : 2026-05-01

Date(s) :
2026-05-01

Rendez-vous à la maison tout de suite après le cortège pour partager un repas et danser !
12h30 Repas
14h30 Atelier danse trad avec Lucille
16h30 Bal Trad avec Jack Larrache.
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LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   asso.lilananda@gmail.com

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English :

Meet back at the house immediately after the procession for a meal and dancing!
12:30 pm: Lunch
2:30 pm: Trad dance workshop with Lucille
4.30pm: Trad dance with Jack Larrache.

L’événement Festival Paillettes à la Maison Repas + Chorale + Bal Trad Montluçon a été mis à jour le 2026-04-24 par Montluçon Tourisme

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