Festival Paillettes à la Maison Repas + Chorale + Bal Trad LA MAISON LILANANDA Montluçon
Festival Paillettes à la Maison Repas + Chorale + Bal Trad LA MAISON LILANANDA Montluçon vendredi 1 mai 2026.
Montluçon
Festival Paillettes à la Maison Repas + Chorale + Bal Trad
LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:30:00
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Rendez-vous à la maison tout de suite après le cortège pour partager un repas et danser !
12h30 Repas
14h30 Atelier danse trad avec Lucille
16h30 Bal Trad avec Jack Larrache.
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LA MAISON LILANANDA 1 rue Sainte Marie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes asso.lilananda@gmail.com
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English :
Meet back at the house immediately after the procession for a meal and dancing!
12:30 pm: Lunch
2:30 pm: Trad dance workshop with Lucille
4.30pm: Trad dance with Jack Larrache.
L’événement Festival Paillettes à la Maison Repas + Chorale + Bal Trad Montluçon a été mis à jour le 2026-04-24 par Montluçon Tourisme
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