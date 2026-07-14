Informations pratiques

Terrasson-Lavilledieu

Festival Périgord Noir Paul Lay Trio

Terrasson-Lavilledieu Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Le Paul Lay Trio a imaginé Deep Rivers autour de reprises de chansons américaines ayant façonné la culture des tout premiers musiciens de jazz. Un moment de poésie, au pays des rêves et des racines du jazz ! Place du Conventionnel Bouquier. Avec le soutien de la commune de Terrasson-Lavilledieu.

Entre musique populaire et jazz américain. Le Paul Lay Trio a imaginé Deep Rivers autour de reprises de chansons américaines ayant façonné la culture des tout premiers musiciens de jazz. Un moment de poésie, au pays des rêves et des racines du jazz ! Place du Conventionnel Bouquier. Avec le soutien de la commune de Terrasson-Lavilledieu. .

Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Périgord Noir Paul Lay Trio

The Paul Lay Trio conceived %AB Deep Rivers %BB around covers of American songs that shaped the culture of the very first jazz musicians. A moment of poetry, in the land of dreams and the roots of jazz! Place du Conventionnel Bouquier. With support from the town of Terrasson-Lavilledieu.

L’événement Festival Périgord Noir Paul Lay Trio Terrasson-Lavilledieu a été mis à jour le 2026-07-14 par Vézère Périgord Noir