Festival photo Are you experiencing, Le Havre, Galerie La Glacière, Le Havre

Informations pratiques

Festival photo Are you experiencing, Le Havre 2 avril – 2 mai 2027 Galerie La Glacière Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-02T18:00:00+02:00 – 2027-04-02T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-02T11:30:00+02:00 – 2027-05-02T15:00:00+02:00

Cette année, Are You Experiencing propose pour sa 20ème édition un parcours photographique placé sous le signe des « Expériences sensibles » au Havre, à Saint Adresse et dans la commune de Saint-Jouin-Bruneval.

Ce festival met en lumière la photographie contemporaine dans des lieux variés : galeries, espaces privés, institutionnels, et associations locales.

Du 2 avril au 2 mai 2027, ateliers, rencontres et conférences viendront enrichir le festival.

Pour connaître la liste des lieux qui accueilleront les différentes expositions ainsi que leurs horaires d’ouverture, rendez-vous vous sur le site du Festival https://areyou-experiencing.fr/

Galerie La Glacière 9 rue Rollon le Havre Le Havre 76600 Les Ormeaux Seine-Maritime Normandie http://galerie.laglaciere-lh.fr/ https://areyou-experiencing.fr/ [{« link »: « https://areyou-experiencing.fr/ »}] Galerie d’Art proposant tout au long de l’année des expositions de peintures et de photographies. La galerie accueille tous les ans le Festival Photo du Havre au mois d’avril.

Cette année, Are You Experiencing propose pour sa 20ème édition un parcours photographique placé sous le signe des « Expériences sensibles » au Havre, à Saint Adresse et dans la commune de Ce met en …

© Xavier Grandguillot