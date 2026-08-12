FESTIVAL PHOTO REG’ART Gruissan
vendredi 2 octobre 2026 · Gruissan
Informations pratiques
Gruissan
FESTIVAL PHOTO REG’ART
Avenue de la Douane Gruissan Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
FESTIVAL PHOTO REG’ART
Palais des Congrès, du vendredi 02 au dimanche 04 octobre.
Le festival Reg’art célèbre le 8ème art à travers des expositions, des rencontres et des échanges, offrant au public une immersion dans la richesse et la diversité de la création photographique.
Programme 2026 à venir
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Avenue de la Douane Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 61 87
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English :
REG’ART PHOTO FESTIVAL
Palais des Congrès, Friday, October 2 through Sunday, October 4.
The Reg’art Festival celebrates the eighth art through exhibitions, meetings, and discussions, offering the public an immersive experience of the richness and diversity of photographic art.
2026 Program Coming Soon
L’événement FESTIVAL PHOTO REG’ART Gruissan a été mis à jour le 2026-08-12 par
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