Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Rencontre avec Christian Thibaud Moncoutant Moncoutant-sur-Sèvre
samedi 29 août 2026 · Moncoutant · Moncoutant-sur-Sèvre
Informations pratiques
Moncoutant-sur-Sèvre
Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Rencontre avec Christian Thibaud
Moncoutant Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 15:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Pour cette 15 ème édition du Festival Photographique, exposition à ciel ouvert dans le centre-ville de Moncoutant-sur-Sèvre, l’invité d’honneur est Olivier Muhlhoff.
-Le 29/08 à 15 h30, rencontre avec Christian Thibaud
-Le 26/09 à 15 h 30, rencontre avec Tristan Bessière
Des visites guidées sont organisées tous les samedis en juillet et août, à 15 h 30, rendez-vous devant le château de Genève. Inscription sur billetweb.fr. .
Moncoutant Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festivalphotomoncoutant@gmail.com
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English : Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Rencontre avec Christian Thibaud
L’événement Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Rencontre avec Christian Thibaud Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Bocage Bressuirais