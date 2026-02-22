Sortie nature Jouets buissonniers en balade Moncoutant-sur-Sèvre
Sortie nature Jouets buissonniers en balade Moncoutant-sur-Sèvre samedi 12 septembre 2026.
Sortie nature Jouets buissonniers en balade
Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Les bords de chemins nous offriront de quoi fabriquer sifflets, tresses, kazous, petites vanneries et jouets buissonniers. Ouvert à tous les âges. Sur inscription. .
Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 19 04 communication@bocagepaysbranche.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature Jouets buissonniers en balade
L’événement Sortie nature Jouets buissonniers en balade Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Bocage Bressuirais