Sortie nature Jouets buissonniers en balade

Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Les bords de chemins nous offriront de quoi fabriquer sifflets, tresses, kazous, petites vanneries et jouets buissonniers. Ouvert à tous les âges. Sur inscription. .

Pescalis Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 19 04 communication@bocagepaysbranche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature Jouets buissonniers en balade

L’événement Sortie nature Jouets buissonniers en balade Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Bocage Bressuirais