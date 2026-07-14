Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Rencontre avec Tristan Bessière Moncoutant Moncoutant-sur-Sèvre
samedi 26 septembre 2026 · Moncoutant · Moncoutant-sur-Sèvre
Informations pratiques
Moncoutant-sur-Sèvre
Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Rencontre avec Tristan Bessière
Moncoutant Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Pour cette 15 ème édition du Festival Photographique, exposition à ciel ouvert dans le centre-ville de Moncoutant-sur-Sèvre, l’invité d’honneur est Olivier Muhlhoff.
-Le 26/09 à 15 h 30, rencontre avec Tristan Bessière. .
Moncoutant Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festivalphotomoncoutant@gmail.com
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English : Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Rencontre avec Tristan Bessière
L’événement Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Rencontre avec Tristan Bessière Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Bocage Bressuirais
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