Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Rencontre avec Tristan Bessière Moncoutant Moncoutant-sur-Sèvre

Informations pratiques

Moncoutant-sur-Sèvre

Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Rencontre avec Tristan Bessière

Moncoutant Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Pour cette 15 ème édition du Festival Photographique, exposition à ciel ouvert dans le centre-ville de Moncoutant-sur-Sèvre, l’invité d’honneur est Olivier Muhlhoff.

-Le 26/09 à 15 h 30, rencontre avec Tristan Bessière. .

Moncoutant Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festivalphotomoncoutant@gmail.com

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English : Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Rencontre avec Tristan Bessière

L’événement Festival photographique de Moncoutant-sur-Sèvre Rencontre avec Tristan Bessière Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Bocage Bressuirais