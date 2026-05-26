Festival Place aux Mômes Spectacle La Légende de Verbruntschneck , par La Fox Compagnie Cour de la maison communale Plouguerneau
Festival Place aux Mômes Spectacle La Légende de Verbruntschneck , par La Fox Compagnie Cour de la maison communale Plouguerneau dimanche 5 juillet 2026.
Plouguerneau
Festival Place aux Mômes Spectacle La Légende de Verbruntschneck , par La Fox Compagnie
Cour de la maison communale 1 Lieu-dit Kenan Uhella Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Avec La Légende de Verbruntschneck, La Fox Compagnie renverse les codes du théâtre de rue et transforme le public en troupe improvisée.
Sur scène, un metteur en scène un peu débordé découvre que ses comédiens ont disparu — qu’à cela ne tienne, les spectateurs feront l’affaire.
Chevaliers, princesses et sorciers prennent vie dans cette épopée médiévale joyeusement bricolée, portée par l’improvisation et une complicité immédiate avec la foule. Un spectacle participatif et généreux, où l’humour prime sur la performance et où chacun repart avec le sentiment d’avoir, l’air de rien, fait partie de l’aventure.
Durée 55 minutes.
Public tout public. .
Cour de la maison communale 1 Lieu-dit Kenan Uhella Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Festival Place aux Mômes Spectacle La Légende de Verbruntschneck , par La Fox Compagnie Plouguerneau a été mis à jour le 2026-05-26 par OT PAYS DES ABERS
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