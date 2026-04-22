Festival Plein Champ Le Mans

Le Mans

Festival Plein Champ

Parc du Gué-de-Maulny, rue des Batignolles Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-03 01:00:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

De retour pour sa 8e édition, le Festival Plein Champ s’invite comme l’un des évènements incontournables et gratuits de votre début d’été au Mans !

Du 3 au 5 juillet, le Festival Plein Champ se déroulera comme chaque année au Parc du Gué-de-Maulny et accueillera près de 90 artistes nationaux et internationaux.

L’artiste mondialement connue, Vinie, invitée d’honneur de cette nouvelle édition signe l’affiche du festival empreint d’un univers singulier, féminin et coloré. Fidèle à son ADN, Plein Champ met à l’honneur des artistes issus ou non du milieu du street art, tout en veillant à la parité et à la valorisation des talents du territoire.

Tout au long des trois jours de festivités, venez découvrir le travail en live des street artistes et participer aux ateliers au rythme d’une programmation musicale éclectique.

Le cube emblématique du festival accueillera à nouveau quatre créations inédites d’artistes internationaux.

Parmi les nouveautés 2026, les festivaliers seront conviés à prendre part à la réalisation artistique de deux structures en bois. Une expérience participative qui réserve quelques surprises !

La programmation prévoit également des performances nocturnes de Philippe Echaroux et des espaces conviviaux avec food trucks et bar.

Autre temps fort attendu, le concert de la rappeuse Juste Shani sera proposé en version chansigné afin de permettre au plus grand nombre de vivre pleinement l’évènement.

Le rendez-vous est également donné à Alexis Le Rossignol avec son stand-up Le sens de la vie qui apportera humour et légèreté pour la dernière journée du festival.

A l’affiche de cette 8e édition

• Street artistes Vinie, Artez, Elisa Capdevila, Matthieu Pommier …

• Programmation musicale Barbara Butch, Yvnnis, Juste Shani, Yuksek, MAO Cormontreuil…

• Stand-up Alexis Le Rossignol

Les œuvres restent en place toute l’année au Gué de Maulny jusqu’à l’édition prochaine.

Renseignements https://pleinchamplemans.fr Service du Développement et de l’Action Culturels 02 43 47 36 52 .

Parc du Gué-de-Maulny, rue des Batignolles Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

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English :

Back for its 8th edition, the Festival Plein Champ is one of the must-attend free events of your early summer in Le Mans!

L’événement Festival Plein Champ Le Mans a été mis à jour le 2026-04-22 par CDT72