Informations pratiques

Charleville-Mézières

Festival Plein sens Chut… la forêt

Cinéma Métropolis 6 Rue Longueville Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-10

fin : 2027-02-10

Date(s) :

2027-02-10

Une feuille à suivre, un caillou magique pour éclairer le chemin, une luciole qui veille, des arbres qui grandissent la nature devient un terrain de jeu, douce et mystérieuse, tout comme la nuit !Entre les films d’animation projetés, la salle se transforme ombres qui dansent, feuilles qui bruissent, sons qui circulent… Un voyage poétique et familial pour découvrir le cinéma qui bouge à la croisée des arts vivants (théâtre d’ombres et d’objets, danse) entre émerveillement et petits frissons apprivoisés.45 min + 2 ans Tarif unique > 6 €

.

Cinéma Métropolis 6 Rue Longueville Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A leaf to follow, a magic pebble to light the way, a firefly keeping watch, trees growing: nature becomes a playground, gentle and mysterious, just like the night!As the animated films are projected, the theater is transformed: dancing shadows, rustling leaves, sounds drifting through the air… A poetic, family-friendly journey to discover cinema that moves at the crossroads of the performing arts (shadow and object theater, dance)—a blend of wonder and gentle thrills.45 min + age 2 and up Single ticket price > 6 ?

L’événement Festival Plein sens Chut… la forêt Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-16 par Ardennes Tourisme