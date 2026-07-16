Informations pratiques

Charleville-Mézières

Festival Plein sens Dimanche Bizarroïde

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-14

fin : 2027-02-14

Date(s) :

2027-02-14

Dans cette sélection de court-métrages, les corps changent, les apparences se troublent et l’imaginaire déborde. Entre chaque film, la salle devient terrain de jeu. Depuis votre fauteuil, participez à une œuvre collective en mouvement. Une contagion étrange s’empare peu à peu de la salle… gestes déformés, ondulations, frissons, réactions en chaîne…Grâce à un mini studio photo décalé, repartez avec un souvenir aux lèvres bizarres, clin d’œil au film Beurk !1h30 + 5 ans Tarif unique > 6 €

.

Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In this selection of short films, bodies transform, appearances become blurred, and the imagination runs wild. Between each film, the theater becomes a playground. From your seat, take part in a collective work in motion. A strange contagion gradually takes hold of the theater—distorted gestures, undulations, shivers, chain reactions…Thanks to a quirky mini photo studio, leave with a souvenir featuring bizarre lips—a nod to the film *Beurk!* 1h30 + 5 years old Single price > 6 ?

L’événement Festival Plein sens Dimanche Bizarroïde Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-16 par Ardennes Tourisme