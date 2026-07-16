Festival Plein sens Dimanche Bizarroïde Charleville-Mézières
dimanche 14 février 2027 · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Charleville-Mézières
Festival Plein sens Dimanche Bizarroïde
Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-14
fin : 2027-02-14
Date(s) :
2027-02-14
Dans cette sélection de court-métrages, les corps changent, les apparences se troublent et l’imaginaire déborde. Entre chaque film, la salle devient terrain de jeu. Depuis votre fauteuil, participez à une œuvre collective en mouvement. Une contagion étrange s’empare peu à peu de la salle… gestes déformés, ondulations, frissons, réactions en chaîne…Grâce à un mini studio photo décalé, repartez avec un souvenir aux lèvres bizarres, clin d’œil au film Beurk !1h30 + 5 ans Tarif unique > 6 €
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Théâtre de Charleville-Mézières Place du théâtre Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50
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English :
In this selection of short films, bodies transform, appearances become blurred, and the imagination runs wild. Between each film, the theater becomes a playground. From your seat, take part in a collective work in motion. A strange contagion gradually takes hold of the theater—distorted gestures, undulations, shivers, chain reactions…Thanks to a quirky mini photo studio, leave with a souvenir featuring bizarre lips—a nod to the film *Beurk!* 1h30 + 5 years old Single price > 6 ?
L’événement Festival Plein sens Dimanche Bizarroïde Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-16 par Ardennes Tourisme
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