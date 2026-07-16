Informations pratiques

Charleville-Mézières

Festival Plein sens Mooooooooonstres

MCL Ma bohème Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13

fin : 2027-02-13

Date(s) :

2027-02-13

Au moment crucial de l’endormissement, quand la frontière entre le réel et l’imaginaire se brouille, c’est à cet instant précis que les monstres surgissent. Alors qu’un étrange dormeur affronte le sommeil, son lit devient le théâtre d’une sarabande d’apparitions fugaces, fantômes, créatures…Laurent Fraunié, véritable homme-orchestre de ce spectacle sans parole, manipule et transforme les objets du quotidien pour offrir une marionnette d’un nouveau genre, tout en élégance et poésie.35 min + 3 ans Tarif unique > 6 €

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MCL Ma bohème Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50

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English :

At that crucial moment when we’re falling asleep, when the line between reality and imagination blurs, it is %E0 at that very moment that monsters emerge. As a strange sleeper struggles with sleep, his bed becomes the stage for a whirlwind of fleeting apparitions—ghosts, creatures… Laurent Fraunié, the true one-man band of this wordless show, manipulates and transforms everyday objects to create a new kind of puppet, full of elegance and poetry. 35 min + age 3 and up. Single ticket price > 6 ?

L’événement Festival Plein sens Mooooooooonstres Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-16 par Ardennes Tourisme