Festival Plein sens PYYKKI Lost in Laundryland Charleville-Mézières
samedi 13 février 2027 · Charleville-Mézières
Informations pratiques
Charleville-Mézières
Festival Plein sens PYYKKI Lost in Laundryland
Théâtre de Charelville-Mézières Charleville-Mézières Ardennes
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13
fin : 2027-02-13
Date(s) :
2027-02-13
Mêlant marionnette, cirque, danse et magie nouvelle, PYYKKI suit deux amis déterminés à résoudre le mystère de la disparition des chaussettes dans la machine à laver.Par des illusions d’optique, les vêtements et les objets du quotidien prennent vie. Basée sur le travail photographique d’Helga Stentzel, la compagnie s’inspire de son “surréalisme domestique” pour créer un univers fantaisiste rempli de trouvailles visuelles amusantes. La créativité débordante des enfants s’éveille au fil de métaphores poétiques et oniriques.55 min + 4 ans Tarif unique > 6 €
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Théâtre de Charelville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 44 50
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English :
Combining puppetry, circus, dance, and modern magic, PYYKKI follows two friends determined to solve the mystery of the socks that disappear in the washing machine.Through optical illusions, clothing and everyday objects come to life. Based on the photographic work of Helga Stentzel, the company draws inspiration from her “domestic surrealism” to create a whimsical world filled with amusing visual discoveries. Children’s boundless creativity is sparked by a series of poetic and dreamlike metaphors. 55 min | Ages 4 and up | Single ticket price > 6 ?
L’événement Festival Plein sens PYYKKI Lost in Laundryland Charleville-Mézières a été mis à jour le 2026-07-16 par Ardennes Tourisme
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