Festival POP ROCK FOLK Rue du Prieuré Marast
samedi 12 septembre 2026 · Rue du Prieuré · Marast
Informations pratiques
Marast
Festival POP ROCK FOLK
Rue du Prieuré Prieuré Marast Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-19 2026-09-20
Les Amis du Prieuré de Marast vous propose un festival POP ROCK FOLK
12 septembre Groupe Sol’n Cherokees
19 septembre Groupe Neon
20 septembre Groupe Kalista. .
Rue du Prieuré Prieuré Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 24 79 81
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English : Festival POP ROCK FOLK
L’événement Festival POP ROCK FOLK Marast a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
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