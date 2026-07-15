Festival POP ROCK FOLK Rue du Prieuré Marast

Informations pratiques

Marast

Festival POP ROCK FOLK

Rue du Prieuré Prieuré Marast Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-19 2026-09-20

Les Amis du Prieuré de Marast vous propose un festival POP ROCK FOLK

12 septembre Groupe Sol’n Cherokees

19 septembre Groupe Neon

20 septembre Groupe Kalista. .

Rue du Prieuré Prieuré Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 24 79 81

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English : Festival POP ROCK FOLK

L’événement Festival POP ROCK FOLK Marast a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL