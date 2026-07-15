UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marast

Festival POP ROCK FOLK Rue du Prieuré Marast

samedi 12 septembre 2026 · Rue du Prieuré · Marast

Festival POP ROCK FOLK Rue du Prieuré Marast

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue du Prieuré
Adresse
Prieuré
Ville
70110 Marast
Département
Haute-Saône
Tarif
10 10 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Marast

Festival POP ROCK FOLK

Rue du Prieuré Prieuré Marast Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-19 2026-09-20

Les Amis du Prieuré de Marast vous propose un festival POP ROCK FOLK
12 septembre Groupe Sol’n Cherokees
19 septembre Groupe Neon
20 septembre Groupe Kalista.   .

Rue du Prieuré Prieuré Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 24 79 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival POP ROCK FOLK

L’événement Festival POP ROCK FOLK Marast a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

À voir aussi à Marast (Haute-Saône)