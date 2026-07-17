AGENDA · Marast
Vide grenier Marast
dimanche 6 septembre 2026 · Marast
Informations pratiques
Marast
Vide grenier
Marast Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00
Date(s) :
2026-09-06
L’association les Marasco organise son vide greniers dans les rues de Marast.
Restauration et buvette sur place. .
Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 21 16 31 associationlesmarasco@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Marast a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
À voir aussi à Marast (Haute-Saône)
- 5ème Salon des Antiquaires prieuré Marast 25 juillet 2026
- 5e Salon des antiquaires Marast 25 juillet 2026
- Jazz à Marast Prieuré Marast 29 août 2026
- Festival POP ROCK FOLK Rue du Prieuré Marast 12 septembre 2026