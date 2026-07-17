UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Marast

Vide grenier Marast

dimanche 6 septembre 2026 · Marast

Vide grenier Marast

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
06:00:00
Ville
70110 Marast
Département
Haute-Saône
Tarif
Gratuit Gratuit

Marast

Vide grenier

Marast Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 06:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

L’association les Marasco organise son vide greniers dans les rues de Marast.
Restauration et buvette sur place.   .

Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 21 16 31  associationlesmarasco@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Marast a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

À voir aussi à Marast (Haute-Saône)