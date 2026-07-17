Informations pratiques

Marast

Vide grenier

Marast Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 06:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

L’association les Marasco organise son vide greniers dans les rues de Marast.

Restauration et buvette sur place. .

Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 21 16 31 associationlesmarasco@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Marast a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL