Jazz à Marast Prieuré Marast
samedi 29 août 2026 · Prieuré · Marast
Informations pratiques
Marast
Jazz à Marast
Prieuré Prieuré de Marast Marast Haute-Saône
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
Festival de Jazz organisé par l’association Beld’Arts.
Ce rendez vous des amateurs de jazz, de world musique et de musiques actuelles propose une nouvelle rencontre avec les compositeurs contemporains dans cet écrin millénaire à l’acoustique extraordinaire. Une occasion de découvrir les talents régionaux et des répertoires originaux. .
Prieuré Prieuré de Marast Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
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English : Jazz à Marast
L’événement Jazz à Marast Marast a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
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