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Jazz à Marast Prieuré Marast

samedi 29 août 2026 · Prieuré · Marast

Jazz à Marast Prieuré Marast

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Prieuré
Adresse
Prieuré de Marast
Ville
70110 Marast
Département
Haute-Saône
Tarif
14 14 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Marast

Jazz à Marast

Prieuré Prieuré de Marast Marast Haute-Saône

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 17:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30

Festival de Jazz organisé par l’association Beld’Arts.

Ce rendez vous des amateurs de jazz, de world musique et de musiques actuelles propose une nouvelle rencontre avec les compositeurs contemporains dans cet écrin millénaire à l’acoustique extraordinaire. Une occasion de découvrir les talents régionaux et des répertoires originaux.   .

Prieuré Prieuré de Marast Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Jazz à Marast

L’événement Jazz à Marast Marast a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

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