Informations pratiques

Marast

Jazz à Marast

Prieuré Prieuré de Marast Marast Haute-Saône

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 17:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29 2026-08-30

Festival de Jazz organisé par l’association Beld’Arts.

Ce rendez vous des amateurs de jazz, de world musique et de musiques actuelles propose une nouvelle rencontre avec les compositeurs contemporains dans cet écrin millénaire à l’acoustique extraordinaire. Une occasion de découvrir les talents régionaux et des répertoires originaux. .

Prieuré Prieuré de Marast Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : Jazz à Marast

L’événement Jazz à Marast Marast a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL