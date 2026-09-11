Festival Pyrénéen de littérature 5ème édition Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie
jeudi 17 septembre 2026 · Villa Bedat · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Oloron-Sainte-Marie
Festival Pyrénéen de littérature 5ème édition
Villa Bedat Rue de l’intendant d’Etigny Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Au programme Inauguration du Festival, Beauté et poésie botaniques de la Gascogne et du Béarn, Sur les pas des pionniers découvrir les terres lointaines par l’autre et par soi-même, Vies de bergères et bergers romans vrais ?, Ascensions des montagnes, ascensions de soi. .
Villa Bedat Rue de l’intendant d’Etigny Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 19 29 77 contact@ecrirelanature.com
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English : Festival Pyrénéen de littérature 5ème édition
L’événement Festival Pyrénéen de littérature 5ème édition Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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