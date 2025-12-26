FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER, Montpellier

FESTIVAL RADIO FRANCE OCCITANIE MONTPELLIER

Le Festival Radio France Occitanie Montpellier revient du 5 au 18 juillet 2026 !

Cette année, le Festival fête 40 ans de musique et d’émotions partagés et vous prépare une programmation audacieuse mêlant interprètes prestigieux, talents émergents, grandes œuvres du répertoire et découvertes musicales.

Depuis 1985, chaque année en juillet, le festival Radio France Occitanie Montpellier fait partie des grands évènements de la vie culturelle et musicale française. De nombreux artistes prestigieux y ont été accueillis, de Yehudi Menuhin à Michel Petrucciani, de Claudio Abbado à Dee Dee Bridgewater, Mstilav Rostropovitch… aux côtés de jeunes solistes qui le sont devenus par la suite Fazil Say, Hélène Grimaud…

Désormais dirigé par Michel Orier, directeur de la musique et de la création à Radio France, le projet du festival est aujourd’hui repensé, héritier d’une tradition d’excellence qu’il entend poursuivre et amplifier par ses liens avec les grandes formations de Radio France (Orchestre National de France, Orchestre Philharmonique de Radio France, Choeur et Maîtrise), et le soutien particulier de France Musique et France Culture ; par ses collaborations avec les acteurs culturels du territoire Orchestre National de Montpellier, Orchestre National du Capitole de Toulouse), son Réseau des médiathèques, le Musée Fabre et le Conservatoire à Rayonnement Régional.

Le festival fait le pari de l’ouverture et de la diversité musicale, orienté vers la jeunesse, la transmission et l’avenir. Il réaffirme avec force qu’il est l’une des étapes incontournables des pérégrinations culturelles et musicales de l’été, à l’instar d’Aix-en-Provence, Avignon ou Orange.

Il investit plus fortement Montpellier, son coeur historique, réaffirmant ainsi une unité de temps et de lieu pour être davantage en phase avec la vie de la ville et nouer des partenariats riches de sens. Promouvoir le festival, ses 90 évènements de très haute qualité musicale, accessibles au plus grand nombre, c’est aussi promouvoir la destination Montpellier, ville d’art et de culture, à 10 km de la mer.

Deux concerts en prévente dès à présent

Samedi 11 juillet 18h Opéra Berlioz Le Corum

En avant-première un opéra incontournable déjà en vente Tristan et Isolde de Wagner (en version concert) la partition qui ne pouvait, aux dires de Wagner lui-même, que rendre fous ceux qui prendraient le risque de l’entendre !

Vendredi 17 juillet 2026 21h Domaine d’O

20 ans après son album culte Le Fil , Camille, icône de la scène pop française, revient pour un concert symphonique exceptionnel avec l’Orchestre national Montpellier Occitanie, dirigé par Bastien Stil. .

Opéra Comédie, Opéra Berlioz, Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 02 02 01 public@lefestival.eu

English :

The Radio France Occitanie Montpellier Festival takes place from July 06 to 19, 2025!

This year, the Festival celebrates 40 years of music and shared emotions with an audacious program combining prestigious performers, emerging talents, great works of the repertoire and musical discoveries.

