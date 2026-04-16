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Festival Ravel L’Heure espagnole Rue Léon Gambetta Saint-Jean-de-Luz

Festival Ravel L’Heure espagnole Rue Léon Gambetta Saint-Jean-de-Luz

Festival Ravel L’Heure espagnole Rue Léon Gambetta Saint-Jean-de-Luz jeudi 27 août 2026.

Lieu : Rue Léon Gambetta

Adresse : Eglise

Ville : 64500 Saint-Jean-de-Luz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Saint-Jean-de-Luz

Festival Ravel L’Heure espagnole

Rue Léon Gambetta Eglise Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 20:00:00
fin : 2026-08-27 21:30:00

Date(s) :
2026-08-27

À l’occasion de l’anniversaire de Manuel de Falla, une édition aux couleurs de l’Espagne !
Fandango ! Boccherini et Haydn à la Cour d’Espagne
ORCHESTRE DES CHAMPS-ELYSEES
Nicolas Altstaedt, violoncelle et direction
Anna-Lena Elbert, soprano   .

Rue Léon Gambetta Eglise Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 13 00  contact@festivalravel.fr

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English : Festival Ravel L’Heure espagnole

L’événement Festival Ravel L’Heure espagnole Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque

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