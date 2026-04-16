Festival Ravel L’Heure espagnole Rue Léon Gambetta Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Festival Ravel L’Heure espagnole

Rue Léon Gambetta Eglise Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27 21:30:00

Date(s) :

2026-08-27

À l’occasion de l’anniversaire de Manuel de Falla, une édition aux couleurs de l’Espagne !

Fandango ! Boccherini et Haydn à la Cour d’Espagne

ORCHESTRE DES CHAMPS-ELYSEES

Nicolas Altstaedt, violoncelle et direction

Anna-Lena Elbert, soprano .

Rue Léon Gambetta Eglise Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 47 13 00 contact@festivalravel.fr

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English : Festival Ravel L’Heure espagnole

L’événement Festival Ravel L’Heure espagnole Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Pays Basque