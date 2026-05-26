FESTIVAL RAVENSARE JARDIN RAYMOND VI Toulouse

Toulouse

FESTIVAL RAVENSARE

JARDIN RAYMOND VI Allées Charles-de-Fitte Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-28 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

RAVENSARE célèbre la danse dans toute sa splendeur ! Musiciens et danseurs se rassemblent pour vous faire partager une passion et un savoir-faire dans un jardin qui se transforme le temps d’un week-end en un véritable théâtre vivant !

Venez découvrir ou redécouvrir la danse sous toutes ses formes. Assistez à des représentation artistiques qui ne manqueront pas de vous émouvoir et peut-être même de vous révéler VOTRE passion. Sous la direction artistique de Kassam baïder, le festival met en lumière une nouvelle génération d’artistes. Qu’ils viennent d’écoles, de compagnies, tous partagent une même énergie celle de créer, transmettre, faire vibrer.

SAMEDI

– 14h Concerts Gratuit

– 17h30 Scènes ouvertes de danse amateur (Réservation obligatoire)

– 20h30 Scène Tremplin (Réservation obligatoire)

DIMANCHE

– 16h Scènes ouvertes de danse amateur (Réservation obligatoire)

– 21h Scène Tremplin (Réservation obligatoire)

Que vous soyez amateurs, curieux, en quête de nouveautés artistiques, vous êtes conviés à participer à ce festival où le talent et la diversité des danseurs illuminent le Jardin Raymond VI. Laissez-vous emporter par la grâce des mouvements et découvrez les multiples facettes de cet art envoûtant.

Retrouvez la programmation détaillée sur le site internet du festival. .

JARDIN RAYMOND VI Allées Charles-de-Fitte Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 25 78 42 letraitbleu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

RAVENSARE celebrates dance in all its splendor! Musicians and dancers come together to share their passion and know-how in a garden that is transformed into a veritable living theater for the weekend!

L’événement FESTIVAL RAVENSARE Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE