Festival Regard sur le cinéma d’Amérique latine Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-20
2026-03-14
Le cinéma l’Estran vous invite à la 9ème édition du festival Regard sur le cinéma d’Amérique latine Films, rencontres littéraires, expositions, conférences, soirées musicales.
Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 30 61 local.marennes@gmail.com
English : Festival Visions d’Afrique
The Estran cinema invites you to the 9th edition of the Regard sur le cinéma d’Amérique latine festival films, literary encounters, exhibitions, lectures, musical evenings.
