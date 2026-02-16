Festival Regard sur le cinéma d’Amérique latine Marennes Marennes-Hiers-Brouage

Festival Regard sur le cinéma d’Amérique latine

Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-14

Le cinéma l’Estran vous invite à la 9ème édition du festival Regard sur le cinéma d’Amérique latine Films, rencontres littéraires, expositions, conférences, soirées musicales.

.

Marennes L’Estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 30 61 local.marennes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Visions d’Afrique

The Estran cinema invites you to the 9th edition of the Regard sur le cinéma d’Amérique latine festival films, literary encounters, exhibitions, lectures, musical evenings.

L’événement Festival Regard sur le cinéma d’Amérique latine Marennes-Hiers-Brouage a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes