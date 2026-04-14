Festival Renc’art à ta porte – 30/04 – A contre tango, Talence – Lieu tenu secret, Talence

Festival Renc’art à ta porte – 30/04 – A contre tango Jeudi 30 avril, 20h00 Talence – Lieu tenu secret Gironde

Prix libre et conscient – Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-30T20:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:30:00+02:00

Dans le cadre du festival Renc’art à ta porte 2026, le Collectif Mixeratum vous invite à une expérience immersive. Ce festival professionnel unique propose des spectacles intimistes chez l’habitant ou dans des lieux atypiques, suivis d’un temps convivial autour d’une auberge espagnole pour échanger avec les artistes.

Le Spectacle : A contre Tango vous propose un voyage dans les musiques argentines et l’univers du tango. La chanteuse d’origine argentine aime partager sa passion pour la langue espagnole. A travers des chansons du répertoire populaire d’Argentine et leur traduction en français, ce spectacle est pensé comme un voyage émancipateur qui crée des ponts poétiques entre langue française et espagnole. Quelques ponctuations de textes et chansons françaises viennent rappeler et tisser des liens sensibles avec l’univers du tango. Un subtil mélange poétique, nostalgique et pétillant.

Distribution : Natacha Roscio (Voix & textes) et Maëlle Aguila (Accordéon).

Infos Pratiques :

LIEU SECRET : Le lieu du spectacle est tenu secret, la réservation est obligatoire afin d’obtenir l’adresse du rendez-vous. Les jauges étant réduites et les spectacles uniquement accessibles sur réservation, merci de prévenir si vous avez un imprévu.

Renc’art à ta porte

Renc’art à ta porte est un festival professionnel qui propose des spectacles intimistes chez l’habitant·e. Il est porté par le collectif Mixeratum Ergo Sum. Chaque représentation est suivie d’un temps convivial autour d’un verre de l’amitié. Il se déroule dans toute la Région Nouvelle Aquitaine.

Dans un souci d’accès à la culture pour toutes et tous, tous les événements sont accessibles au chapeau, à un prix libre et équitable, dans le respect du travail des artistes professionnel.le.s qui se produisent.

Talence – Lieu tenu secret Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/collectif-mixeratum-ergo-sum/evenements/renc-art-a-ta-porte-30-04-a-contre-tango »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 56 76 29 08 »}, {« type »: « email », « value »: « mixeratumergosum@gmail.com »}]

A CONTRE TANGO – Duo accordéon / chant