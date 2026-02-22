Festival RESSAC Voir et Écouter le monde du silence Divers lieux Brest

Festival RESSAC Voir et Écouter le monde du silence

Brest Finistère

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-14

2026-03-10

Le Festival RESSAC associe la culture artistique et la recherche scientifique en offrant gratuitement à tous et toutes, l’accès à une quarantaine de spectacles, expositions, films, expériences immersives, concerts, installations sonores et conférences, permettant de faire découvrir les processus de recherches et de créations en arts et sciences .

Ce mélange des arts et des sciences est issu des rencontres entre des scientifiques et des artistes, qui vont créer une nouvelle façon d’appréhender le monde en harmonisant la connaissance et l’émotion.

L’ouverture de la science vers un plus large public à travers des formes artistiques et sensibles permet également de rendre plus accessibles des démarches scientifiques complexes. Il s’agit là d’un jumelage heureux.

Le festival RESSAC, cherche à stimuler, transmettre et diffuser des initiatives émergentes réalisées par les personnels et les étudiants de l’UBO, en associant des partenaires territoriaux, nationaux et internationaux. C’est un rendez-vous où artistes, chercheurs, enseignants et étudiants sont conviés à créer ensemble et à partager leurs créations et processus de création.

Cette édition 2026 explore les transitions à travers quatre thème forts et engagés Post-Pétrole, Data, Gloires et infortunes du vagin et maths Elastiques.

Programme complet sur https://www.univ-brest.fr/festival-ressac/fr/page/programme-2026

Ressac est un festival gratuit (sauf la soirée Machin Machine du Mac Orlan le vendredi 13 mars ) .

Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 01 70 19

