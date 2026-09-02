Festival Résurgence X conférence de Claude Pauquet 20 ans de collaboration avec Libération et Le Monde Salle communale Gintrac

Informations pratiques

Gintrac

Festival Résurgence X conférence de Claude Pauquet 20 ans de collaboration avec Libération et Le Monde

Salle communale 1 Place de la Mairie Gintrac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 18:30:00

fin : 2026-10-14 20:00:00

Date(s) :

2026-10-14

Claude Pauquet revient sur le métier de photographe de presse, plus particulièrement sur son activité de photographe pour les rédactions de Libération et du Monde

Sur réservation

Claude Pauquet revient sur le métier de photographe de presse, plus particulièrement sur son activité de photographe pour les rédactions de Libération et du Monde

Sur réservation

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Salle communale 1 Place de la Mairie Gintrac 46130 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00

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English :

Claude Pauquet reflects on the profession of press photographer, specifically on his work as a photographer for the editorial staffs of *Libération* and *Le Monde*

By appointment

L’événement Festival Résurgence X conférence de Claude Pauquet 20 ans de collaboration avec Libération et Le Monde Gintrac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne