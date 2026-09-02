Festival Résurgence X conférence de Claude Pauquet 20 ans de collaboration avec Libération et Le Monde Salle communale Gintrac
mercredi 14 octobre 2026 · Salle communale · Gintrac
Informations pratiques
Gintrac
Festival Résurgence X conférence de Claude Pauquet 20 ans de collaboration avec Libération et Le Monde
Salle communale 1 Place de la Mairie Gintrac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 18:30:00
fin : 2026-10-14 20:00:00
Date(s) :
2026-10-14
Claude Pauquet revient sur le métier de photographe de presse, plus particulièrement sur son activité de photographe pour les rédactions de Libération et du Monde
Sur réservation
Claude Pauquet revient sur le métier de photographe de presse, plus particulièrement sur son activité de photographe pour les rédactions de Libération et du Monde
Sur réservation
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Salle communale 1 Place de la Mairie Gintrac 46130 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
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English :
Claude Pauquet reflects on the profession of press photographer, specifically on his work as a photographer for the editorial staffs of *Libération* and *Le Monde*
By appointment
L’événement Festival Résurgence X conférence de Claude Pauquet 20 ans de collaboration avec Libération et Le Monde Gintrac a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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