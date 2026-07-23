Festival Résurgence X Conférence de Valéry et Raphaël Jamin la politique expliquée à mon père Le Passe-Temps Creysse
samedi 17 octobre 2026 · Le Passe-Temps · Creysse
Informations pratiques
Creysse
Festival Résurgence X Conférence de Valéry et Raphaël Jamin la politique expliquée à mon père
Le Passe-Temps Esplanade François Gouygou Creysse Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:30:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Chez les Jamin, la politique est une passion familiale journal, radio, web médias
Chez les Jamin, la politique est une passion familiale journal, radio, web médias. Cette conférence-débat s’arrête sur des extraits d’émissions ou de vidéos pour décrypter le langage d'une génération très politisée, mais invisible dans les médias traditionnels
Possibilité de consommations pendant l’échange (boissons, apéritifs), aux tarifs du Passe-Temps
Sur réservation
.
Le Passe-Temps Esplanade François Gouygou Creysse 46400 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the Jamin family, politics is a family passion: newspaper, radio, and online media
L’événement Festival Résurgence X Conférence de Valéry et Raphaël Jamin la politique expliquée à mon père Creysse a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Creysse (Lot)
- Pays d’Art et d’Histoire Creysse Visite nature LPO Des chauves souris et des hommes, habiter le patrimoine Creysse 11 septembre 2026
- Vide-greniers à Creysse Creysse 13 septembre 2026
- Festival du livre du Haut Quercy – Trois générations, une colère Rencontre avec Laurine Roux autour de Trois fois la colère, lu par Laura Guitteny Camping du Port Creysse 13 septembre 2026
- Book Club Bibliothèque Creysse 17 septembre 2026
- Ouverture exceptionnelle du moulin du Bourg de Creysse, Village de Creysse, Creysse 19 septembre 2026