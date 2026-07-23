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Festival Résurgence X Conférence de Valéry et Raphaël Jamin la politique expliquée à mon père Le Passe-Temps Creysse

samedi 17 octobre 2026 · Le Passe-Temps · Creysse

Festival Résurgence X Conférence de Valéry et Raphaël Jamin la politique expliquée à mon père Le Passe-Temps Creysse

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Le Passe-Temps
Adresse
Esplanade François Gouygou
Ville
46400 Creysse
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Creysse

Festival Résurgence X Conférence de Valéry et Raphaël Jamin la politique expliquée à mon père

Le Passe-Temps Esplanade François Gouygou Creysse Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 18:30:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Chez les Jamin, la politique est une passion familiale journal, radio, web médias

Chez les Jamin, la politique est une passion familiale journal, radio, web médias. Cette conférence-débat s’arrête sur des extraits d’émissions ou de vidéos pour décrypter le langage d'une génération très politisée, mais invisible dans les médias traditionnels

Possibilité de consommations pendant l’échange (boissons, apéritifs), aux tarifs du Passe-Temps

Sur réservation

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Le Passe-Temps Esplanade François Gouygou Creysse 46400 Lot Occitanie +33 6 76 36 93 00 

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English :

For the Jamin family, politics is a family passion: newspaper, radio, and online media

L’événement Festival Résurgence X Conférence de Valéry et Raphaël Jamin la politique expliquée à mon père Creysse a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne

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