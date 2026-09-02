Festival Résurgence X Jeu Eco’n’home Médiathèque R. Doisneau Biars-sur-Cère
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque R. Doisneau · Biars-sur-Cère
Informations pratiques
Biars-sur-Cère
Festival Résurgence X Jeu Eco’n’home
Médiathèque R. Doisneau 94 av. de la République Biars-sur-Cère Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:00:00
fin : 2026-10-21 11:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Jouons ensemble pour mieux maîtriser sa consommation d’énergie et d’eau ! Le jeu Eco’n’home s’adresse à tous les publics et a pour objectif d’aborder de façon ludique et éducative l’ensemble des thèmes liés aux consommations d’énergie et d’eau.
À partir de 17 ans
Sur réservation
Jouons ensemble pour mieux maîtriser sa consommation d’énergie et d’eau ! Le jeu Eco’n’home s’adresse à tous les publics et a pour objectif d’aborder de façon ludique et éducative l’ensemble des thèmes liés aux consommations d’énergie et d’eau.
À partir de 17 ans
Sur réservation
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Médiathèque R. Doisneau 94 av. de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79
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English :
Let’s play together to better manage our energy and water consumption! The Eco’n’home game is designed for all audiences and aims to address all topics related to energy and water consumption in a fun and educational way.%A0
Ages 17 and up
Reservations required
L’événement Festival Résurgence X Jeu Eco’n’home Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne
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