Festival Résurgence X Jeu Eco’n’home Médiathèque R. Doisneau Biars-sur-Cère

Informations pratiques

Biars-sur-Cère

Festival Résurgence X Jeu Eco’n’home

Médiathèque R. Doisneau 94 av. de la République Biars-sur-Cère Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 10:00:00

fin : 2026-10-21 11:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Jouons ensemble pour mieux maîtriser sa consommation d’énergie et d’eau ! Le jeu Eco’n’home s’adresse à tous les publics et a pour objectif d’aborder de façon ludique et éducative l’ensemble des thèmes liés aux consommations d’énergie et d’eau.

À partir de 17 ans

Sur réservation

Jouons ensemble pour mieux maîtriser sa consommation d’énergie et d’eau ! Le jeu Eco’n’home s’adresse à tous les publics et a pour objectif d’aborder de façon ludique et éducative l’ensemble des thèmes liés aux consommations d’énergie et d’eau.

À partir de 17 ans

Sur réservation

.

Médiathèque R. Doisneau 94 av. de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s play together to better manage our energy and water consumption! The Eco’n’home game is designed for all audiences and aims to address all topics related to energy and water consumption in a fun and educational way.%A0

Ages 17 and up

Reservations required

L’événement Festival Résurgence X Jeu Eco’n’home Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Vallée de la Dordogne