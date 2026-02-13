Festival Ribambelle : La Constellation 2.0 : Les Animaux en fête, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

Festival Ribambelle : La Constellation 2.0 : Les Animaux en fête Mercredi 18 mars, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-18T14:00:00+01:00 – 2026-03-18T15:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T14:00:00+01:00 – 2026-03-18T15:30:00+01:00

Découverte interactive : Voyagez au cœur du monde animal grâce à la valise pédagogique Micro-Folie.

Histoires et jeux : Écoute d’un conte sur les animaux, suivi de jeux de mémoire. Bricolage créatif autour des animaux pour que les enfants puissent repartir avec leur chef-d’œuvre !

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/

Micro Folie : Une succession d’activités pour stimuler l’imagination et la motricité fine ! numérique animaux