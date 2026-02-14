Festival Ribambelle, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy

Festival Ribambelle Mercredi 18 mars, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne

sur inscription

Début : 2026-03-18T14:00:00+01:00 – 2026-03-18T15:30:00+01:00

Fin : 2026-03-18T14:00:00+01:00 – 2026-03-18T15:30:00+01:00

Cette conférence propose un éclairage sur l’impact des écrans chez les tout-petits, de la naissance à 5 ans.

À partir des recommandations des spécialistes du développement de l’enfant, elle aborde les enjeux majeurs :

construction du langage, attention, sommeil, gestion des émotions et qualité des interactions parent-enfant.

Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70

Conférence : les enfants de 0 à 5 ans et les écrans. échange conférence