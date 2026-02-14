Festival Ribambelle, Médiathèque du Val de Blaise, Wassy
Festival Ribambelle Mercredi 18 mars, 14h00 Médiathèque du Val de Blaise Haute-Marne
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T14:00:00+01:00 – 2026-03-18T15:30:00+01:00
Fin : 2026-03-18T14:00:00+01:00 – 2026-03-18T15:30:00+01:00
Cette conférence propose un éclairage sur l’impact des écrans chez les tout-petits, de la naissance à 5 ans.
À partir des recommandations des spécialistes du développement de l’enfant, elle aborde les enjeux majeurs :
construction du langage, attention, sommeil, gestion des émotions et qualité des interactions parent-enfant.
Médiathèque du Val de Blaise Place Marie Stuart, 52130 Wassy Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est 03 25 04 08 70 https://www.facebook.com/mediatheque.wassy/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 04 08 70 »}]
