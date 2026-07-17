Informations pratiques

Mons

FESTIVAL RICOCHET

Cabane d’héric Mons Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

Ricochets est un nouveau rendez-vous estival imaginé au cœur du Haut-Languedoc.

Musiques hybrides, créations immersives et autres explorations poétiques sont proposées à l’attention de tous les publics, petits et grands, vacanciers et voisins de la Vallée.

Ricochets est un nouveau rendez-vous estival imaginé au cœur du Haut-Languedoc.

Musiques hybrides, créations immersives et autres explorations poétiques sont proposées à l’attention de tous les publics, petits et grands, vacanciers et voisins de la Vallée.

Interaction avec la nature environnante, différentes propositions prennent place concerts, lectures, danse, marches guidées, ateliers, expositions photos et installations plastiques…

Un grand merci aux artistes Aymard Acasse, Feona Franklin, Melanie Metier, Isolarecords, Clara Levieuge, Naomi Maury, Damien Fragnon, et bien d’autres…

Programmation gratuite Tarif prix libre soirée de samedi

//Le festival est porté par l’Asso. Terrain Vague .

Cabane d’héric Mons 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 95 06 05

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English :

Ricochets is a new summer event set in the heart of the Haut-Languedoc.

Hybrid music, immersive experiences, and other poetic explorations are on offer for audiences of all ages—young and old, vacationers, and residents of the Valley alike.

L’événement FESTIVAL RICOCHET Mons a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC