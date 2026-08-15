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Festival Royan Orgues Happening La Tremblade Temple La Tremblade

jeudi 15 octobre 2026 · Temple · La Tremblade

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Temple
Adresse
Place du Temple
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Festival Royan Orgues Happening La Tremblade

Temple Place du Temple La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:30:00
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

Concert participatif Orgue Électroacoustique Improvisation
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Temple Place du Temple La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact@royan-orgues.fr

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English :

Interactive Concert: Organ Electroacoustics Improvisation

L’événement Festival Royan Orgues Happening La Tremblade La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de La Tremblade

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