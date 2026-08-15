AGENDA · La Tremblade
Festival Royan Orgues Happening La Tremblade Temple La Tremblade
jeudi 15 octobre 2026 · Temple · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Festival Royan Orgues Happening La Tremblade
Temple Place du Temple La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 18:30:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Concert participatif Orgue Électroacoustique Improvisation
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Temple Place du Temple La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@royan-orgues.fr
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English :
Interactive Concert: Organ Electroacoustics Improvisation
L’événement Festival Royan Orgues Happening La Tremblade La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de La Tremblade
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