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FESTIVAL SAGES COMME… Rouen

FESTIVAL SAGES COMME… Rouen mercredi 24 juin 2026.

Adresse : 48 Rue Louis Ricard

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Rouen

FESTIVAL SAGES COMME…

48 Rue Louis Ricard Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 20:00:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-24

Dans le cadre du festival des jeunes artistes
Sages comme… .

Théâtre des Deux rives CDN de Normandie Rouen
Entrée gratuite, réservations
02 35 70 22 82 ou billetterie@cdn-normandierouen.fr   .

48 Rue Louis Ricard Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie  

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English : FESTIVAL SAGES COMME…

L’événement FESTIVAL SAGES COMME… Rouen a été mis à jour le 2026-05-15 par Seine-Maritime Attractivité

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