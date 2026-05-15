FESTIVAL SAGES COMME… Rouen
FESTIVAL SAGES COMME… Rouen mercredi 24 juin 2026.
Rouen
FESTIVAL SAGES COMME…
48 Rue Louis Ricard Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 20:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-24
Dans le cadre du festival des jeunes artistes
Sages comme… .
Théâtre des Deux rives CDN de Normandie Rouen
Entrée gratuite, réservations
02 35 70 22 82 ou billetterie@cdn-normandierouen.fr .
48 Rue Louis Ricard Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie
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English : FESTIVAL SAGES COMME…
L’événement FESTIVAL SAGES COMME… Rouen a été mis à jour le 2026-05-15 par Seine-Maritime Attractivité
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