Rouen

FESTIVAL SAGES COMME…

48 Rue Louis Ricard Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 20:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-24

Dans le cadre du festival des jeunes artistes

Sages comme… .

Théâtre des Deux rives CDN de Normandie Rouen

Entrée gratuite, réservations

02 35 70 22 82 ou billetterie@cdn-normandierouen.fr .

48 Rue Louis Ricard Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : FESTIVAL SAGES COMME…

L’événement FESTIVAL SAGES COMME… Rouen a été mis à jour le 2026-05-15 par Seine-Maritime Attractivité