Festival Saint-Patrick 2026 à Landerneau

Centre-ville Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 12:00:00

fin : 2026-03-15 01:00:00

Date(s) :

2026-03-13

De la musique live, de la bonne cuisine, de la pâtisserie et du rugby Landerneau !

Au programme

+ Cuisine et pâtisserie

– Vendredi 13 mars 2026 et samedi 14 mars 2026

Menu Irlandais (midi et soir) au restaurant Les Cap-hornier à 25 € avec boxty (galette de pomme de terre), irish stew (ragoût de mouton) et gâteau à la Guinness.

Tea time et pâtisseries au salon de thé À l’est de la Lune . À partir du lundi 9 mars, A l’Est de la Lune va servir café latte façon irish-coffee, Guinness cake et apple sponge.

+ Musique live Concert

– Vendredi 13 mars 2026

À 21h00 Callum Houston au Blackrock Irish Pub .

– Samedi 14 mars 2026

De 19h00 à 21h00 Krab’Tambour au Blackrock Irish Pub .

À 21h00 Kerlin (Rock Breton Punk Rock) et Ovidi (Rock Celtique) au Bar Le Davarn’Breizh .

+ Rugby

– Samedi 14 mars 2026

Dès 15h10 Tournoi des VI Nations au Blackrock Irish Pub .

À 21h10 France/Angleterre.

– Dimanche 15 mars 2026

À 15h00 Landerneau Elven au stade de Saint-Ernel. .

Centre-ville Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 32 38

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Saint-Patrick 2026 à Landerneau

L’événement Festival Saint-Patrick 2026 à Landerneau Landerneau a été mis à jour le 2026-03-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS