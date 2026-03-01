Festival Saint-Patrick 2026 à Landerneau Landerneau
Festival Saint-Patrick 2026 à Landerneau
Centre-ville Landerneau Finistère
Début : 2026-03-13 12:00:00
fin : 2026-03-15 01:00:00
De la musique live, de la bonne cuisine, de la pâtisserie et du rugby Landerneau !
Au programme
+ Cuisine et pâtisserie
– Vendredi 13 mars 2026 et samedi 14 mars 2026
Menu Irlandais (midi et soir) au restaurant Les Cap-hornier à 25 € avec boxty (galette de pomme de terre), irish stew (ragoût de mouton) et gâteau à la Guinness.
Tea time et pâtisseries au salon de thé À l’est de la Lune . À partir du lundi 9 mars, A l’Est de la Lune va servir café latte façon irish-coffee, Guinness cake et apple sponge.
+ Musique live Concert
– Vendredi 13 mars 2026
À 21h00 Callum Houston au Blackrock Irish Pub .
– Samedi 14 mars 2026
De 19h00 à 21h00 Krab’Tambour au Blackrock Irish Pub .
À 21h00 Kerlin (Rock Breton Punk Rock) et Ovidi (Rock Celtique) au Bar Le Davarn’Breizh .
+ Rugby
– Samedi 14 mars 2026
Dès 15h10 Tournoi des VI Nations au Blackrock Irish Pub .
À 21h10 France/Angleterre.
– Dimanche 15 mars 2026
À 15h00 Landerneau Elven au stade de Saint-Ernel. .
Centre-ville Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 32 38
