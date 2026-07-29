Festival Soud’art Square Robert Bigot Parthenay
vendredi 18 septembre 2026 · Square Robert Bigot · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Festival Soud’art
Square Robert Bigot Esplanade Georges Pompidou Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
Festival de sculpture métal en direct avec des dizaines d’artistes. Des artisans d’art et créateurs seront présents. Au programme des sculpteurs en direct, des concerts et des expos pour faire découvrir au public les métiers artistiques du travail du métal.
Concert le vendredi et samedi soir à partir de 19 h 30. .
Square Robert Bigot Esplanade Georges Pompidou Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival.soudart@gmail.com
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English : Festival Soud’art
L’événement Festival Soud’art Parthenay a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine
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