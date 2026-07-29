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AGENDA · Parthenay

Festival Soud’art Square Robert Bigot Parthenay

vendredi 18 septembre 2026 · Square Robert Bigot · Parthenay

Festival Soud’art Square Robert Bigot Parthenay

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Square Robert Bigot
Adresse
Esplanade Georges Pompidou
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

Festival Soud’art

Square Robert Bigot Esplanade Georges Pompidou Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

Festival de sculpture métal en direct avec des dizaines d’artistes. Des artisans d’art et créateurs seront présents. Au programme des sculpteurs en direct, des concerts et des expos pour faire découvrir au public les métiers artistiques du travail du métal.
Concert le vendredi et samedi soir à partir de 19 h 30.   .

Square Robert Bigot Esplanade Georges Pompidou Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   festival.soudart@gmail.com

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English : Festival Soud’art

L’événement Festival Soud’art Parthenay a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine

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