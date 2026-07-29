Festival Soud’art Square Robert Bigot Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Festival Soud’art

Square Robert Bigot Esplanade Georges Pompidou Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

Festival de sculpture métal en direct avec des dizaines d’artistes. Des artisans d’art et créateurs seront présents. Au programme des sculpteurs en direct, des concerts et des expos pour faire découvrir au public les métiers artistiques du travail du métal.

Concert le vendredi et samedi soir à partir de 19 h 30. .

Square Robert Bigot Esplanade Georges Pompidou Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine festival.soudart@gmail.com

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English : Festival Soud’art

L’événement Festival Soud’art Parthenay a été mis à jour le 2026-07-26 par CC Parthenay Gâtine