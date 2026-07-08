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Soirée Guinguette à Parthenay Place de la Nation Parthenay

vendredi 31 juillet 2026 · Place de la Nation · Parthenay

Soirée Guinguette à Parthenay Place de la Nation Parthenay

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Place de la Nation
Adresse
Berges du Thouet
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Parthenay

Soirée Guinguette à Parthenay

Place de la Nation Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Rock and Swing 79 et L’Arpentèle organisent une soirée guinguette avec animation danses.

Animation danse rock, west coast swing, danse en ligne.
Jeux sur place.
Buvette pour se rafraîchir
De quoi manger pour satisfaire vos papilles
Le tout au bord du Thouet   .

Place de la Nation Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 52 88 48  contact@rs79.fr

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English : Soirée Guinguette à Parthenay

L’événement Soirée Guinguette à Parthenay Parthenay a été mis à jour le 2026-07-04 par CC Parthenay Gâtine

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