Soirée Guinguette à Parthenay Place de la Nation Parthenay

vendredi 31 juillet 2026 · Place de la Nation · Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Soirée Guinguette à Parthenay

Place de la Nation Berges du Thouet Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31 00:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Rock and Swing 79 et L’Arpentèle organisent une soirée guinguette avec animation danses.

Animation danse rock, west coast swing, danse en ligne.

Jeux sur place.

Buvette pour se rafraîchir

De quoi manger pour satisfaire vos papilles

Le tout au bord du Thouet .

Place de la Nation Berges du Thouet Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 52 88 48 contact@rs79.fr

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English : Soirée Guinguette à Parthenay

L’événement Soirée Guinguette à Parthenay Parthenay a été mis à jour le 2026-07-04 par CC Parthenay Gâtine