Concert Lovedriv# Accoustique Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Lovedriv# Accoustique

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Lovedriv# Accoustique (classic rock 70/80) Début 2024… Au cours d’une rencontre fortuite nous avons décidé de créer LOVERDRIV#. Passionnés par les années 70/80, nous reprenons des classiques du rock Anglais et Français Doors, Stones, Police, ZZ Top, Clapton, Thiéfaine, Mano Negra… Choix du nom LOVERDRIV# Cette pédale Overdrive utilisée par René représente bien la patine son de leurs morceaux (le L ajouté devant est pour donner de l’amour à cette aventure). .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English :

L’événement Concert Lovedriv# Accoustique Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine