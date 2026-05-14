Concert -GBD Great British Dimwits Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert -GBD Great British Dimwits

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

GBD Great British Dimwits. Des guitares à fond, de belles harmonies et une énergie contagieuse, GBD prospose des reprises cultes de la pop anglophone ainsi que des super compositions originales. Vous voulez passer une super soirée à danser et à chanter, faire la fête c’est au

Coupe Gorge qu’il faut être ! .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English :

L’événement Concert -GBD Great British Dimwits Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine