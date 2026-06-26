Marché d’artisans et de producteurs Vide grenier et brocante Parthenay dimanche 2 août 2026.

Parthenay

Marché d’artisans et de producteurs Vide grenier et brocante

Place de la Nation Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 09:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Venez découvrir le marché d’artisans et de producteurs ainsi qu’un vide grenier et une brocante à Parthenay.

Journée accompagnée d’une animation musicale.

Organisé par l’association de la sauvegarde du quartier Saint-Jacques. .

Place de la Nation Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 60 47 46 sauvegarde.quartier.st.jacques@gmail.com

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English : Marché d’artisans et de producteurs Vide grenier et brocante

L’événement Marché d’artisans et de producteurs Vide grenier et brocante Parthenay a été mis à jour le 2026-06-17 par CC Parthenay Gâtine