Marché d’artisans et de producteurs Vide grenier et brocante Parthenay
Marché d’artisans et de producteurs Vide grenier et brocante Parthenay dimanche 2 août 2026.
Parthenay
Marché d’artisans et de producteurs Vide grenier et brocante
Place de la Nation Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 1 – 1 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Venez découvrir le marché d’artisans et de producteurs ainsi qu’un vide grenier et une brocante à Parthenay.
Journée accompagnée d’une animation musicale.
Organisé par l’association de la sauvegarde du quartier Saint-Jacques. .
Place de la Nation Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 60 47 46 sauvegarde.quartier.st.jacques@gmail.com
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English : Marché d’artisans et de producteurs Vide grenier et brocante
L’événement Marché d’artisans et de producteurs Vide grenier et brocante Parthenay a été mis à jour le 2026-06-17 par CC Parthenay Gâtine
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