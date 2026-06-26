UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché d’artisans et de producteurs Vide grenier et brocante Parthenay

Marché d’artisans et de producteurs Vide grenier et brocante Parthenay

Marché d’artisans et de producteurs Vide grenier et brocante Parthenay dimanche 2 août 2026.

Adresse : Place de la Nation

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 1 1 Tarif de base plein tarif

Parthenay

Marché d’artisans et de producteurs Vide grenier et brocante

Place de la Nation Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 1 – 1 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 09:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Venez découvrir le marché d’artisans et de producteurs ainsi qu’un vide grenier et une brocante à Parthenay.
Journée accompagnée d’une animation musicale.

Organisé par l’association de la sauvegarde du quartier Saint-Jacques.   .

Place de la Nation Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 60 47 46  sauvegarde.quartier.st.jacques@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché d’artisans et de producteurs Vide grenier et brocante

L’événement Marché d’artisans et de producteurs Vide grenier et brocante Parthenay a été mis à jour le 2026-06-17 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)