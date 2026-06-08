FESTIVAL SOZINHO PARC DES ANGES Toulouse

Toulouse

FESTIVAL SOZINHO

PARC DES ANGES 13 Rue des Anges Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:00:00

fin : 2026-06-27 00:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Vous êtes inviter à la 3ème édition du festival Sozinho !

Venez découvrir des concerts et des spectacles vivants en plein air.

Au programme atelier sérigraphie pour tous, kermesse pour les enfants, battle organisé par Fidia Diala.

La compagnie Les Points Nommée se mêle à la foule pour proposé un spectacle avant d’enchaîner sur une soirée rythmé par la musique.

Le collectif LVL UP offre une carte blanche avant un Dj Set assuré par Ifrah. .

PARC DES ANGES 13 Rue des Anges Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie contact@sozinho.org

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English :

You are invited to the 3rd edition of the Sozinho festival!

L’événement FESTIVAL SOZINHO Toulouse a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE