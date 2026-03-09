FESTIVAL SUN & SEA CONCERT GEAD MULHERAN ET LES BRASS MESSENGERS Canet-en-Roussillon
Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : Gratuit
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05 23:59:00
2026-08-05
Gead Mulheran & les Brass Messengers à ne pas manquer ! Gratuit • 6ème Édition du Festival Sun & Sea
Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
? Gead Mulheran & the Brass Messengers not to be missed! Free ? 6th Sun & Sea Festival
