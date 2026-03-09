FESTIVAL SUN & SEA CONCERT LES VAGABONDS Canet-en-Roussillon

FESTIVAL SUN & SEA CONCERT LES VAGABONDS

Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13 23:59:00

2026-07-13

Remontez le temps et vibrez au rythme du rockabilly avec Les Vagabonds !- Gratuit • 6ème Édition du Festival Sun & Sea

Avenue de la Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie

Step back in time and rock out to the rhythm of rockabilly with Les Vagabonds Free ? 6th Sun & Sea Festival

