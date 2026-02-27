Festival Swing D-Day Sword Beach Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer

Festival Swing D-Day Sword Beach

Lion-sur-Mer Digue de Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Du 5 au 7 juin 2026, la 5ème édition du Festival Swing D-Day revient à Lion-sur-Mer !

Trois jours pour faire vibrer l’Histoire autrement, entre mémoire et fête.

Du 5 au 7 juin 2026, la 5ème édition du Festival Swing D-Day revient à Lion-sur-Mer !

Trois jours pour faire vibrer l’Histoire autrement, entre mémoire et fête.

Au programme la présence exceptionnelle d’un Spitfire, des conférences passionnantes, une nouvelle expo photo, des bals swing et rock, et quelques belles surprises… Un festival intergénérationnel et immersif, où musique, danse et rencontres donnent vie au souvenir du Débarquement. .

Lion-sur-Mer Digue de Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie +33 6 29 30 79 04 festivalswingdday@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Swing D-Day Sword Beach

From 5 to 7 June 2026, the 5th Swing D-Day Festival returns to Lion-sur-Mer!

For three days, we’ll be bringing history to life in a whole new way, combining remembrance and celebration.

L’événement Festival Swing D-Day Sword Beach Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-23 par OT Caen la Mer