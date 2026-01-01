FESTIVAL SWINGING MONTPELLIER 2026 Montpellier

FESTIVAL SWINGING MONTPELLIER 2026

Le Swinging Montpellier revient du 16 au 19 juillet 2026 sur la Promenade du Peyrou.

Un festival swing entre tradition et modernité

Ce festival célèbre le swing avec une programmation mêlant excellence et accessibilité.

Quatre jours de musique, danse et convivialité pour les amateurs de swing !

Plus d’informations à venir .

Rue Pitot Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00 swingingmontpellier@gmail.com

English :

Swinging Montpellier returns to the Promenade du Peyrou from July 16 to 19, 2026.

A swing festival combining tradition and modernity

This festival celebrates swing with a program combining excellence and accessibility.

