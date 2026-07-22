Festival Tango par la côte Exposition de l’artiste Nathalie Bergeron-Duval Le Sémaphore Trébeurden

Informations pratiques

Trébeurden

Festival Tango par la côte Exposition de l’artiste Nathalie Bergeron-Duval

Le Sémaphore 7-9 rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-24

Vernissage de l’exposition de l’artiste Nathalie Bergeron-Duval le 24 juillet à 18 h.

Dans le cadre du festival Tango par la côte, nous vous proposons de découvrir les peintures de l’artiste peintre collagiste Nathalie Bergeron-Duval.

Fascinée par le monde des arts et de la danse depuis son enfance, Nathalie Bergeron-Duval se lie à la couleur et à la matière au fil du temps. Son travail en techniques mixtes procède d’un jeu de construction par les matières (papiers, cartons, racines, plâtre, terre……). L’encre de chine appliquée à la plume ou au pinceau japonais structure le graphisme. Il en ressort des œuvres à l’abstraction figurative qui racontent des histoires, interprétables différemment selon l’imaginaire de chacun.

Les œuvres récentes présentées pendant cette exposition appartiennent à deux de ses thèmes récurrents

Terre & Mer, parce que nous sommes en Bretagne…

Danseurs & Compagnie pour illustrer le festival de tango

Lieu Centre culturel Le Sémaphore à Trébeurden

Horaire d’ouverture Pendant les événements du festival qui se déroulent au Sémaphore .

Le Sémaphore 7-9 rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 69 65 87

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English :

L’événement Festival Tango par la côte Exposition de l’artiste Nathalie Bergeron-Duval Trébeurden a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose