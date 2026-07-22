Festival Tango par la côte Exposition de l’artiste Nathalie Bergeron-Duval Le Sémaphore Trébeurden
vendredi 24 juillet 2026 · Le Sémaphore · Trébeurden
Informations pratiques
Trébeurden
Festival Tango par la côte Exposition de l’artiste Nathalie Bergeron-Duval
Le Sémaphore 7-9 rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-24
Vernissage de l’exposition de l’artiste Nathalie Bergeron-Duval le 24 juillet à 18 h.
Dans le cadre du festival Tango par la côte, nous vous proposons de découvrir les peintures de l’artiste peintre collagiste Nathalie Bergeron-Duval.
Fascinée par le monde des arts et de la danse depuis son enfance, Nathalie Bergeron-Duval se lie à la couleur et à la matière au fil du temps. Son travail en techniques mixtes procède d’un jeu de construction par les matières (papiers, cartons, racines, plâtre, terre……). L’encre de chine appliquée à la plume ou au pinceau japonais structure le graphisme. Il en ressort des œuvres à l’abstraction figurative qui racontent des histoires, interprétables différemment selon l’imaginaire de chacun.
Les œuvres récentes présentées pendant cette exposition appartiennent à deux de ses thèmes récurrents
Terre & Mer, parce que nous sommes en Bretagne…
Danseurs & Compagnie pour illustrer le festival de tango
Lieu Centre culturel Le Sémaphore à Trébeurden
Horaire d’ouverture Pendant les événements du festival qui se déroulent au Sémaphore .
Le Sémaphore 7-9 rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 69 65 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival Tango par la côte Exposition de l’artiste Nathalie Bergeron-Duval Trébeurden a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Trébeurden (Côtes-d'Armor)
- Mercredi du Castel Pennou Devet + Kled Trio Trébeurden 22 juillet 2026
- Festival Tango par la Côte 2026 19ème édition Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden 24 juillet 2026
- Inauguration du 19ème Festival Tango par la côte en Bretagne Centre culturel Le Sémaphore Trébeurden 24 juillet 2026
- Les 20km de la Côte de Granit Rose Trébeurden 26 juillet 2026
- Répétition publique du Bagad de Perros-Guirec Trébeurden 26 juillet 2026