Inauguration du 19ème Festival Tango par la côte en Bretagne Centre culturel Le Sémaphore Trébeurden
vendredi 24 juillet 2026 · Centre culturel Le Sémaphore · Trébeurden
Informations pratiques
Trébeurden
Inauguration du 19ème Festival Tango par la côte en Bretagne
Centre culturel Le Sémaphore 7-9 rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 16:00:00
fin : 2026-07-24 01:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Pour ce premier jour de la 19ème édition du festival Tango par la côte, qui se déroulera du 24 au 28 juillet 2026 :
Vous pourrez oser le Tango Argentin avec les Maestros Virginia Uva et César Agazzi, lors d’une initiation.
L’inauguration du festival démarrera avec le vernissage de l’exposition de peinture de Nathalie Bergeron-Duval.
Un concert avec apéritif sera offert avec le groupe Saboreando.
La soirée se poursuivra à 20h avec la MILONGA d’ouverture avec la TDJ Brigitte de Brest. .
Centre culturel Le Sémaphore 7-9 rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 69 65 87
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English :
L’événement Inauguration du 19ème Festival Tango par la côte en Bretagne Trébeurden a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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