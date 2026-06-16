Trébeurden

Mercredi du Castel Pennou Devet + Kled Trio

Rue du Castel Trébeurden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 19:00:00

fin : 2026-07-22 23:59:00

Date(s) :

2026-07-22

Après avoir flâné le long des stands du Marché des créateurs sur la promenade de Tresmeur (dès 16h), la ville de Trébeurden vous propose d’assister aux concerts 100% bretons du Castel.

Pennoù Devet (Têtes brulées) est un groupe de musique de Fest Noz originaire du Trégor. L’alliage des sonneurs, des percussions, et du jeu des guitares leur confère un son puissant et festif.

Le répertoire de KLED est majoritairement des compositions musclées, qui nous transportent, tantôt dans l’énergie de la transe, tantôt dans la légèreté.

Concerts gratuits Restauration sur place .

Rue du Castel Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 44 11

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L’événement Mercredi du Castel Pennou Devet + Kled Trio Trébeurden a été mis à jour le 2026-06-16 par SITARMOR