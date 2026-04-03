Festival taurin caritatif Un toro pour un rêve d’enfant route de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer
dimanche 18 octobre 2026 · route de Méjanes · Saintes-Maries-de-la-Mer
Informations pratiques
Saintes-Maries-de-la-Mer
Festival taurin caritatif Un toro pour un rêve d’enfant
Dimanche 18 octobre 2026. route de Méjanes Domaine de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Festival taurin caritatif Un toro pour un rêve d’enfant
Une journée placée sous le signe de la convivialité et de la solidarité ! .
route de Méjanes Domaine de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 62
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English :
Charity Bullfighting Festival A Bull for a Child’s Dream
L’événement Festival taurin caritatif Un toro pour un rêve d’enfant Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer
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