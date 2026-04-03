Festival taurin caritatif Un toro pour un rêve d’enfant route de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Festival taurin caritatif Un toro pour un rêve d’enfant

Dimanche 18 octobre 2026. route de Méjanes Domaine de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Festival taurin caritatif Un toro pour un rêve d’enfant

Une journée placée sous le signe de la convivialité et de la solidarité ! .

route de Méjanes Domaine de Méjanes Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 10 62

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English :

Charity Bullfighting Festival A Bull for a Child’s Dream

L’événement Festival taurin caritatif Un toro pour un rêve d’enfant Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer