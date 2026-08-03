Séjour d’exception en Camargue du 6 au 9 septembre Route De Cacharel Saintes-Maries-de-la-Mer

Informations pratiques

Saintes-Maries-de-la-Mer

Séjour d’exception en Camargue du 6 au 9 septembre

Du dimanche 6 au mercredi 9 septembre 2026. Route De Cacharel Centre équestre les Cabanes de Cacharel Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-06

Séjour de 2 jours et demi, sur les terres mythiques de Cacharel

Ce séjour aura lieu du 6 au 9 septembre 2026

Notez qu’aux Saintes Maries de la Mer, le samedi 5 septembre, est organisée la Journée de la Saladelle , la fleur des gardians.



Dès le dimanche 6 septembre, vous serez hébergé au Mas de l’Etoile. Bien plus qu’un gîte, c’est un lieu niché au coeur de la nature camarguaise. Un marais y accueille oiseaux et chevaux toute l’année.



Le séjour que nous vous proposons commencera alors le lundi 7 septembre.



Lundi 7 Découverte

Nous vous accueillerons le matin à partir de 9h avec café, thé et viennoiseries, suivis d’une présentation des chevaux et du harnachement traditionnel camarguais.

Vous profiterez ensuite d’un cours d’équitation de travail, vous permettant d’aborder des techniques spécifiques à la manipulation du bétail.

Le déjeuner sera servi sur place aux Cabanes de Cacharel.

L’après-midi, une balade de 2 heures dans la réserve naturelle au bord de l’étang du Vaccarès vous permettra une première approche de notre troupeau de taureaux de race Camargue.



Notez que cette balade de 2 heures est accessible à tous les niveaux de cavaliers dès l’âge de 8 ans, et jusqu’à 95 kg maximum. Cette très jolie promenade vous amène au milieu de la réserve naturelle de Camargue, le long de l’étang du Vaccarès. Cet étang nous permet d’observer les flamands roses. Nous traversons ensuite les marais et découvrons l’étang de Consécanière. Puis le parcours vous amène à cheval dans l’enclos des taureaux, permettant aux cavaliers de s’approcher au plus près du bétail. Hors séjour, le tarif est de 50 euros par personne.



Dîner libre, puis nuit dans au Mas de l’Etoile.



Mardi 8 Journée à la plage



Après le petit-déjeuner aux écuries, nous préparerons les chevaux pour une journée entière à cheval, à travers la réserve naturelle, à travers les marais, avec un pique-nique sur la plage.



Le dîner libre et nuitée au Mas de l’Etoile.



Mercredi 9 Tri de bétail



Après le petit déjeuner aux écuries, nous préparerons les chevaux et retrouverons les taureaux pour une initiation au tri de bétail, un savoir-faire unique des gardians.

Nous nous quitterons vers midi autour d’un dernier verre de l’amitié.



Le soir, si vous le souhaitez, vous pourrait participer à notre visite de manade, accessible à tous, vous permettant d’admirer le travail du bétail par nos gardians. Le tarif est de 25 euros par personne. Cette proposition n’est pas incluse dans le séjour, mais devrait ravir cavaliers et non cavaliers.



Le séjour complet est au tarif de 750 € par personne. Ce tarif correspond à une occupation individuelle d’une chambre équipée d’un lit double.

Pour les couples partageant la même chambre (lit double), le tarif est de 700 € par personne.

Pour les familles, notez qu’un tarif de 650 € est proposé pour les enfants partageant la même chambre (lit double).



Un acompte de 200 €, par virement bancaire, sera demandé afin sécuriser votre réservation.



N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations ou pour valider votre inscription.



Au plaisir de partager ces moments uniques avec vous,



Les Cabanes de Cacharel



+33 (0) 6.11.57.74.75

info@camargueacheval.com .

Route De Cacharel Centre équestre les Cabanes de Cacharel Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 84 10 info@camargueacheval.com

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English :

A 2½-day trip to the legendary lands of Cacharel

This trip will take place from September 6 to 9, 2026

L’événement Séjour d’exception en Camargue du 6 au 9 septembre Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer