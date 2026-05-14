[Festival Terres de Paroles] Lecture au Château-Musée de Dieppe Veules-Les-Roses Musée de Dieppe Dieppe

Dieppe

[Festival Terres de Paroles] Lecture au Château-Musée de Dieppe Veules-Les-Roses

Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le festival Terres de Paroles s’invite au Musée ! La lecture performée de Veules-les-Roses, texte de l’autrice seinomarine Gabrielle Schaff, résonne comme une promesse, un voyage. Dans un dialogue poétique, un couple évoque le projet d’aller visiter Veules-les-Roses, charmante cité balnéaire de la côte d’Albâtre, sans jamais réussir à s’y rendre. Ils consultent des cartes, se promènent sur une mappemonde, se plongent dans une encyclopédie.

Le duo projette ses propres images sur ces paysages représentés tant de fois par la peinture et les photos touristiques qui finiront par s’éroder et disparaître, comme les êtres qui les habitent.

Lecture Gabrielle Schaff, autrice et Olivier Saladin, comédien. Durée 1 heure.

Billetterie et résa. au 02 32 10 87 07 ou sur terresdeparoles.com. Vente sur place dans la limite des places disponibles. .

Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

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English : [Festival Terres de Paroles] Lecture au Château-Musée de Dieppe Veules-Les-Roses

L’événement [Festival Terres de Paroles] Lecture au Château-Musée de Dieppe Veules-Les-Roses Dieppe a été mis à jour le 2026-05-11 par Seine-Maritime Attractivité