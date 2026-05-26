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Festival Théâtre La Fabrikarêves Cyrano de Bergerac Place du Champ de Foire Sauvagnon

Festival Théâtre La Fabrikarêves Cyrano de Bergerac Place du Champ de Foire Sauvagnon

Festival Théâtre La Fabrikarêves Cyrano de Bergerac Place du Champ de Foire Sauvagnon mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Place du Champ de Foire

Adresse : Centre Festif

Ville : 64230 Sauvagnon

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Sauvagnon

Festival Théâtre La Fabrikarêves Cyrano de Bergerac

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:30:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Cyrano de Bergerac… Après Edmond l’année dernière, la monday factory propose l’œuvre magistrale d’Edmond Rostand ! Joué par les ateliers adulte.   .

Place du Champ de Foire Centre Festif Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 52 10 11  cie.tdjm@gmail.com

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English :

L’événement Festival Théâtre La Fabrikarêves Cyrano de Bergerac Sauvagnon a été mis à jour le 2026-05-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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